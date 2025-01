Lanazione.it - La Vis Pesaro di Stellone senza tifosi al seguito

La prima partita del 2025 al Comunale si giocheràdella Vis, allenata dall’ex Roberto(nella foto). È quanto ha deliberato il prefetto di Arezzo dopo che l’Osservatorio per le manifestazioni sportive l’aveva inserita nell’elenco delle partite a rischio e il Casms aveva ravvisato il pericolo di turbativa per la sicurezza pubblica. È stata dunque vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia die Urbino. Alla base della decisione, come accaduto anche nei confronti deiaretini in passato, c’è il provvedimento punitivo per quanto accaduto lo scorso 30 novembre in occasione di Vis- Lucchese, quando le due tifoserie vennero a contatto. Anche perché tra la tifoseria pesarese e quella aretina non si ricordano precedenti o episodi di cronaca analoghi.