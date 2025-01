Ilfattoquotidiano.it - Il Barcellona viola il salary cap e perde Dani Olmo: in Spagna Liga e Federazione “non tutelano il brand”

Adesso è ufficiale: al netto di ricorsi che sicuramente ci saranno, ilper il resto della stagione. Come minimo, perché da contratto il calciatore sarebbe libero di svincolarsi a zero, arrecando un danno economico esiziale al club, che solo la scorsa estate lo aveva pagato quasi 60 milioni di euro. Uno scenario apocalittico che non ha fermato lae soprattutto laspagnola, inflessibili nell’applicare le regole.Da qualche anno ladel presidente Javier Tebas ha introdotto delle norme finanziarie interne molto rigide. Si basano sul concetto di “limite di costo della rosa sportiva”, in cui confluiscono tutte le spese sostenute (stipendi di calciatori e allenatore, ammortamenti dei cartellini, ecc.), e per cui ogni club propone un budget parametrato al fatturato, che deve essere approvato dagli organi di vigilanza dellae poi rispettato.