Scuolalink.it - Guardia di Finanza: nuovo concorso per 12 tenenti. Scadenza il 22 gennaio [bando]

Ladiha indetto unpubblico per il reclutamento di 12in servizio permanente effettivo. Per partecipare, è necessario essere in possesso di una laurea magistrale nelle aree dell’economia, giurisprudenza, ingegneria, informatica o medicina, a seconda della specializzazione scelta. Le figure ricercate spaziano dall’amministratore all’esperto di telematica, dall’ingegnere civile al medico. Iloffre l’opportunità di intraprendere una carriera prestigiosa e dinamica al servizio dello Stato, con la possibilità di specializzarsi in diversi settori. Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e i requisiti specifici, si consiglia di consultare ilufficiale pubblicato sul sito delladi. Profili ricercati e requisiti I candidati ideali sono laureati in discipline specifiche come ingegneria, economia, giurisprudenza, informatica e medicina.