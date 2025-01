Spazionapoli.it - Fiorentina-Napoli, è successo dopo il fallo di Moreno: il gesto di Anguissa fa il giro del web

Leggi su Spazionapoli.it

, ildinon passa inosservato: èildi, costato il rigore.Ilvince e convince al Franchi contro ladi Raffaele Palladino. Gli azzurri sono riusciti a non farsi influenzare dalle pesanti assenze di Politano e Kvaratskhelia e hanno dato prova di grande maturità e forza ai danni di un avversario ai nastri di partenza davvero in formail pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus.Serie A, rigore: il beldila scorsa stagione travagliata, Franksta tornando sui livelli che aveva portato gli azzurri davvero lontani fino al raggiungimento del titolo di campione d’Italia. La vittoria importante e poderosa dei partenopei portano la firma anche diche ha saputo mettersi in proprio su un campo difficile.