Cugine in campo Bramante sfida la leader

Serie B Interregionale, turno importante per le pesaresi. Qui. Oggi alle ore 18 al PalaMegabox riparte il campionato di B interregionale colche ospita i New Flying Balls di Ozzano (Bo). Una squadra quella Ozzanese molto esperta che naviga nelle prime posizioni di classifica. Nel roster figure importanti e di grande impatto, Piazza, Cortese e Ranuzzi tra gli altri, giocatori con militanza in A e A2. In cabina di regia un figlio d’arte già visto negli anni scorsi anche a Pesaro sponda Pisaurum, Joel Myers, figlio di Carlton, altro pezzo da quintetto che ilha già affrontato nei campionati scorsi, il serbo Dusan Ranitovic. A completare il lineup di coach Lolli altri ragazzi di buona caratura. "Per ilquindi si prospetta una gara difficile – spiega il dirigente Fabio Lanci –, all’andata fu la prima vittoria esterna ottenuta con la forza sul finale dopo aver dominato per tre quarti di partita e resistendo nel finale, i punti in palio sono pesanti in ottica sesto posto considerato che questa è la prima di cinque partite che porteranno a delineare la classifica finale della prima fase".