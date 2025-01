Impresaitaliana.net - Casalnuovo, rapina una salumeria ma viene bloccato dai Carabinieri: arrestato 27enne

Iltoregrazie a collaborazione dei cittadini e tempestività deidi Napoli. Ieri mattina un balordo, R.C., ha minacciato un dipendente di unadi via Roma e, senza utilizzare armi, ha preteso l’incasso per poi darsi alla fuga. Stando a quanto raccontato da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena iltore, undi Cardito già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato prima inseguito dalle vittime e da un loro conoscente per poi essere rintracciato daidella Tenenza diin Corso Umberto I all’angolo di via San Giacomo.I militari hannoR.C. prima che potesse dileguarsi e lo hanno trasferito in carcere mentre l’incasso è stato restituito.Ciò che emerge da quanto accaduto è che qualcosa sta cambiando, il cittadino si rende parte attiva ed inizia a volere fortemente il rispetto della legge al punto da collaborare con icontribuendo a contrastare fenomeni delinquenziali.