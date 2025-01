Ilgiorno.it - "Caro Melazzini non abbiamo l’anello al naso"

SONDALO ", nongli anelli al". È critica la presa di posizione del Movimento rinascita Morelli autonomo nei confronti del dg del Welfare lombardo, Mario, che avrebbe definito come positivi per la situazione sanitaria valtellinese e di montagna i cambi dei manager. "Siamo molto critici rispetto alla presa di posizione diche non ha detto assolutamente come stanno le cose – dice Ezio Trabucchi (foto), presidente del Movimento rinascita Morelli -. Ricapitolando in breve, a novembre ha abbandonato il direttore sanitario Maestroni per evidenti contrasti con la direzione generale. E ne è una riprova il fatto che la Maestroni sia tornata nel suo precedente ruolo proprio quando la Fumagalli se ne è andata. È un caso? E poi a fine 2024 non è stata confermata la direttrice generale Monica Fumagalli, di certo non perché dovesse andare a ricoprire ruoli in Ats della Montagna ma per alcune sottolineature negative nei suoi confronti.