Volley 16^ giornata Serie A1 Femminile 2024 2025 | attesa per il big match Novara-Milano

Grandeper il big, ma non solo: scopriamo tutte le sfide della 16^del campionato diA1di. Ad aprire le danze nell’anticipo di sabato 4 gennaio è la sfida tra Perugia e Scandicci. Le ragazze di Andrea Giovi, dopo le due sconfitte consecutive in trasferta contro Bergamo e Vallefoglia, tornano sul campo di casa per provare a strappare qualche punto importante in chiave salvezza. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà le toscane di Marco Gaspari, al momento seconde in classifica trascinate da una stellare Ekaterina Antropova. Domenica poi la capolista Conegliano ospita Roma, chiamata all’impresa per sovvertire il pronostico che vede favoritissime le venete, ancora imbattute in stagione e reduci dal grande slam del