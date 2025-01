Sport.quotidiano.net - Vis La trasferta di Arezzo vietata ai tifosi

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sono solo adsenza di te." Parafrasando Jovanotti mister Stellone potrebbe rivolgersi in questo modo nei riguardi della propria tifoseria. Per la secondaconsecutiva la Vis non potrà disporre infatti del suo dodicesimo uomo. A più di un mese di distanza dall’ agguato aidella Lucchese, avvenuto il 30 novembre, tutto il movimento Vis viene ancora una volta penalizzato. Nella giornata di ieri il Prefetto della Provincia diha sancito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Pesaro e Urbino. Partita considerata un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. A Ferrara, grazie ad una prestazione solida e di grande maturità, i biancorossi, nonostante l’assenza del proprio tifo, erano comunque riusciti a portare a casa l’intera posta in palio.