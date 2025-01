Ilrestodelcarlino.it - Vigili, nelle vallate è tutto da riorganizzare

Con le delibere votate poco prima della fine dell’anno i Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese hanno materialmente formalizzato la fine della funzione unitaria della Polizia Locale. Dovrebbe essere il primo passo per quel ripensamento dell’Unione stessa come preannunciato a fine agosto scorso da una lettera sottoscritta da tutti i 14 sindaci del comprensorio. L’ente così com’è non è funzionale. Come detto si parte dalla Polizia Locale: Castrocaro Terme e Terra del Sole si è già dissociato, stringendo un accordo con il Comune di Forlì. Civitella lo ha seguito a ruota per tornare a gestire il servizio, almeno per il momento, in proprio. Meldola e Predappio sono appena partiti con un accordo che vede la Polizia Locale operare sui due comuni. L’altra coppia che sta seguendo un iter simile è quella formata da Forlimpopoli e Bertinoro.