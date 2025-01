Anteprima24.it - Uomo trovato in casa senza vita dopo giorni: a dare l’allarme i vicini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoViveva da solo, l’di 65anni, il cui corpoè stato rinvenuto all’interno della sua abitazione. Asono stati i, insospettiti dal fatto che non lo vedevano da diversi. E’ successo a Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione. Una volta all’interno, hannoil cadavere riverso a terra. Da un primo esame esterno della salma, effettuato dagli inquirenti, si ipotizza che la morte risalga ad almeno un paio die che possa essere avvenuta per cause naturali. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore per chiarire le circostanze del decesso.L'articoloin: aproviene da Anteprima24.