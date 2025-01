Skeleton | a Winterberg Gaspari 7 al maschile Margaglio 7ª tra le donne

Leggi su Sportface.it

Si chiude la giornata per la tappa di Coppa del Mondo di skeleton, in Germania. Buon settimo posto per Mattia Gaspari. Il 31enne di Pieve di Cadore totalizza un 1'54?45 andando vicino al podio. Imbattibili il britannico Matt Weston (1'53?12) e l'austriaco Samuel Maier (1'53?70). Terza posizione per il tedesco Christopher Grotheer, in 1'54?00, che apre il trenino fino al decimo posto. Quarto l'ucraino Vladyslav Heraskevych (1'54?32) e quinti a pari merito il cinese Qinwei Lin (1'54?39) e il tedesco Felix Kesinger. Ottavo il britannico Marcus Wyatt (1'54?72) davanti all'altro azzurro in top ten Amedeo Bagnis (1'54?82). Decimo il tedesco Axel Jungk (1'55?01). Fuori nelle qualificazioni Giovanni Marchetti (58?87).