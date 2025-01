Quotidiano.net - Neonato trovato morto. Era nella culla termica. Il prete: allarme mai partito

Undella chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere barese di Poggiofranco. Il capoluogo pugliese inaugura il 2025 con un lutto doloroso. "Il mio cellulare non ha suonato", si dispera il parroco Don Antonio Ruccia, distrutto dalla scoperta e dalla dinamica sfuggente. Colpa della tecnologia? Errore umano? Controlli quotidiani insufficienti? A ritrovare il corpo, l’impresario funebre Roberto Savarese, intento a mostrare il vano salva-vita a un suo collaboratore di agenzia nelle more di un funerale. La visita guidata – che evidenzia consuetudine con un luogo teoricamente ’protetto’ – si conclude con una macabra scoperta: lanon è vuota, dentro c’è una creatura di circa un mese. Immobile. Scattano le chiamate di rito: 118 e 112. Immediatamente, parte anche l’indagine per abbandono di minore "con aggravante della conseguente morte".