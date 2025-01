Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Innsbruck 2025 in DIRETTA: attesa per i big, Insam qualificato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Ottavo lo sloveno Zajc con un totale di 119.6 punti.14.14 Non salta Ren Nikaido, il giapponese lascia spazio a Lovro Kos che quindi si qualifica.14.13 Abbastanza bene il polacco Wasek, 11mo con un totale di 116.5 punti.14.12 Ryoyu Kobayashi si inserisce tra Mueller e Peier per issarsi in terza posizione a quota 124.3 punti.14.11 Ottima prestazione per l’austriaco Fettner. 120.1 i punti per lui che valgono la sesta posizione provvisoria.14.10 Discreto salto per Granerud. Il norvegese è 10mo con un totale di 114.5 punti.14.09 Grandi difficoltà per il polacco Zniszczol: qualificazione comunque superata con il 21mo punteggio provvisorio.14.08 Ed è l’estone Aigro a pagarne le conseguenze. 32mo a quota 94.8 punti e eliminazione provvisoria.14.