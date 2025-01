Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 30-23, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: buone V nere, ma i greci tirano benissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-31 FATE CINQUE! CLAMOROSO CLYBURN! Non si ferma più da oltre l’arco! Intanto però Grant finisce addosso a Clyburn lamentando un problema a una caviglia (tutto fortuito).34-28 Centro del pitturato per Yurtseven che va a realizzare.32-28 Nunn va a prendere il centro del pitturato e realizza.30-28 CLYBURN! 4/4 da tre, già 16 per lui in nemmeno 12 minuti!30-25 Secondo quarto che inizia con un assist dei suoi di Belinelli per Akele!TOP SCORER –: 11 Hernangomez;: 13 Clyburn30-23 Tocco a canestro di Hernangomez su secondo rimbalzo offensivo, e tanto basta per chiudere così un primo quarto nel quale le V, pur con l’assenza di Shengelia e anche di Zizic, non hanno granché da rimproverarsi.28-23 Polonara con la tripla!28-20 2/2 Hernangomez.