La fine di un'era: Fonseca lascia il Milan dopo la Roma

Il match contro ladel 29 dicembre 2024 ha segnato in maniera definitiva il cammino di Paulosulla panchina del. La decisione di esonerarlo era già stata presa prima del fischio d’inizio, ma l’inevitabile sembra aver pesato anche sull’esito della partita. Una situazione che ha visto il tecnico uscire dal campo con la consapevolezza che il suo ciclo rossonero era ormai giunto al termine, ma che si è conclusa in modo ancora più amaro con una squalifica da parte del Giudice Sportivo.è stato espulso al 44’ del primo tempo,un cartellino giallo ricevuto per proteste nei confronti di una decisione arbitrale. L’espulsione si è poi accompagnata a una sanzione disciplinare che prevede due giornate di squalifica, oltre a una multa di 5.000 euro. La motivazione della squalifica, che fa riferimento a un’espressione ingiuriosa rivolta al Quarto Ufficiale, ha contribuito a rendere ancora più amaro il finale di questa avventura.