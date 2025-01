I Marvel Studios starebbero sviluppando una serie TV su Ghost Rider [RUMOR]

Leggi su Cinefilos.it

unaTV suI fan dellasono molto eccitati all’idea di vederetornare sui nostri schermi in un nuovo film dopo quelli con protagonista Nicolas Cage, ma sembra che lo Spirito della Vendetta potrebbe invece tornare in televisione. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il piano attuale prevede infatti chediventi unaTV Disney+. Non possiamo immaginare che uno show del genere sia economico da produrre, visti gli effetti speciali coinvolti, ma potrebbe comunque essere una scommessa più sicura di un altro film sul personaggio.Da lì, è facile immaginare che l’antieroe faccia parte del film Midnight Sons, di cui si parla da tempo. Come noto, idetengono i diritti del personaggio diper anni e hanno permesso allaTelevision di utilizzare la versione di Robbie Reyes in Agents of S.