I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa. “Fase molto delicata”

Roma, 3 gennaio 2025 - Idiilsulla vicenda della figlia, arrestata lo scorso 19 dicembre in Iran. "Laa cui siamo arrivati - si legge nel messaggio - èe la sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione. Per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni e ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare nell'evitare di divulgare notizie sensibili e delicate". Intanto, da quanto si apprende, l'ambasciatrice italiana a Teheran Paola Amadei è stata ricevuta oggi dal ministero degli Esteri iraniano in merito al caso della giornalista.