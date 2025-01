Tpi.it - Giallo sulla chiusura improvvisa del ristorante dello chef Locatelli: “Non dipende da noi”

È avvolta dal mistero la notizia delladella Locanda, il famosodi Londra guidato dalloGiorgio, noto anche per il suo ruolo di giudice nel talent show MasterItalia.L’annuncio è arrivato a sorpresa ieri, giovedì 2 dicembre, con un breve post sull’account Instagram del locale: “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni innti dal nostro controllo, che annunciamo ladefinitiva a partire da ora”, si legge nel messaggio.“Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici”, prosegue il post. “Ma quando si chiude una porta, se ne apre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto. Vi auguriamo un felice, sano e prospero 2025”.Giorgio, 61 anni, originario di Varese ma residente a Londra dal 186, aveva aperto la Locandanel 2022 insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, sua socia.