Finanziamento per i porti di Anzio Terracina Formia Ponza e Ventotene | la regione stanza 3milioni e 700mila euro

Leggi su Dayitalianews.com

LaLazio ha stanziato 3,73 milioni diper migliorare il sistema portuale di, con interventi previsti tra il 2024 e il 2026.Un sostegno fondamentale per idel LazioUn’importante novità per idel Lazio arriva grazie alregionale che mira a migliorare le strutture portuali in cinque località chiave:. Questo investimento, che ammonta a 3 milioni e 730mila, sarà destinato a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la piena operatività e sicurezza delle aree portuali.Turismo e pesca al centro dello sviluppoQuesti fondi avranno un impatto significativo su diverse attività economiche, in particolare quelle legate al turismo, al trasporto marittimo e alla pesca professionale.