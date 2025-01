Liberoquotidiano.it - "Comunque non ho mai fallito lì": Kyrgios, clamorosa accusa a Sinner. Ricoperto di insulti

Un ritorno dignitoso, ma chiuso con un k.o. Quello di Nick, nell'app 250 di Brisbane, dove è caduto nel singolare per 7-6 6-7 7-6 contro Mpetshi Perricard, complice il calo di condizione nell'ultimo set. Terminata la partita, dopo essere tornato negli spogliatoi,ha deciso di fare un giro sui social, e ha trovato un tweet su ‘X' del giornalista tedesco Bastien Fachan che ha commentato l'incontro.ha risposto e lo ha fatto non commentando il tweet stesso o l'esito dell'incontro, ma mandando un messaggio diretto, preciso e tagliente a: "non ho ancora maiun test antidoping”. Insomma, un altro attacco a Janniksu una vicenda, quella della contaminazione indiretta al Clostebol, sulla quale non vuole per nulla fermarsi. Un'altra battuta stucchevole e brutta contro l'altoatesino, che aveva già attaccato in un podcast a dicembre: “Se lo affrontassi agli Australian Open, farò diventare lo stadio una bolgia se giocassi contro di lui, metterei da parte qualsiasi tipo di rispetto e farei di tutto per vincere”.