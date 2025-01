Ilgiorno.it - Bergamo, vigilante accoltellato a morte in via Tiraboschi: il killer si dà alla fuga, caccia all’uomo

, 3 gennaio 2025 –alle tre e mezza del pomeriggio di oggi nella centralissima via, zona Porta Nuova, all’interno della galleria coperta del Passaggio Antonio Cividini”. La vittima è un uomo di colore di circa quarant’anni, impiegato come addettosicurezza in un supermarket Carrefour, raggiunto da cinque coltellateche si è poi datoed è ora ricercato dpolizia di Stato. Lo scenario potrebbe essere quello di un furto sventato all’interno del punto vendita da parte della vittima, che avrebbe rincorso l’uomo per fermarlo. Quest’ultimo avrebbe quindi reagito accoltellandolo, per poi darsi. Sul posto oltre alle Volanti, anche diverse ambulanze. Intervento inutile quello di medici e soccorritori: l’uomo, agonizzante, è spirato poco dopo.