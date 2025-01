Anteprima24.it - Addio Orlando, maestro di ciaramella e anima del Carnevale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMontemarano in lutto per la scomparsa diCorrado, figura storica della tradizione musicale essendo stato tra i pochi maestri die con i suoi suoni protagonista delmontemaranese, conosciuto in tutto il mondoTantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di colui che veine definito un tassello importante della cultura musicale del paese, persona di grande umanità e gentilezza.A ricordarlo il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri: “Potevo avere non più di 13 anni quando disi presentò l’occasione di accompagnarlo con la fisarmonica. Lui era scettico perché per suonare insieme bisognava “accordare”, cioè trovare la tonalità in cui suonava la. Lui pensava che ci voleva uno “buono”, non uno poco più che bambino.