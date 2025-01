Oasport.it - WTA Brisbane 2025: sogni d’Australia per Birrell. Sabalenka avanti, fuori Azarenka e Kasatkina

Terminata da poco la giornata del WTA 500 di, che a conti fatti, assieme alla United Cup, per valore e distribuzione dei punti rappresenta il torneo di maggior spicco della settimana in campo internazionale. Il tabellone si allinea ai quarti di finale tra sorprese, conferme e anche un certo sbilanciamento tra i due lati.Iniziamo dalla parte alta, dove la seconda uscita di Arynanon è delle più semplici. Ci vuole dello sforzo (e non da oggi) per battere la mai facile Yulia Putintseva, ma alla fine la kazaka deve cedere. Niente confronto tra generazioni bielorusse, però: lo impedisce Marie Bouzkova, dal momento che la ceca batte Victoriacon un doppio 6-4.Segnali positivi da Ons Jabeur, che non si vedeva più in campo dal Canada dello scorso anno. La tunisina porta a tre i successi di fila contro l’armena Elina Avanesyan, ma adesso per lei arriva il confronto meno facile di quelli recenti, contro Mirra Andreeva.