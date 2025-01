Volto tumefatto e 25 giorni di prognosi | coppia gay pestata da 10 persone a Capodanno

Leggi su Dayitalianews.com

Mentre stavano tornando a casa mano nella mano dopo i festeggiamenti di, Stephano e il suo compagno Matteo sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di una decina di. L’episodio, che ha trasformato la notte di San Silvestro in un incubo, è avvenuto nella zona Malatesta, nel quadrante sud-est di Roma.La comunità “Gaynet” ha diffuso la notizia dell’aggressione. Secondo il loro racconto, intorno all’una di notte, lasarebbe stata presa di mira dal branco, che ha iniziato con insulti omofobi per poi passare a una violenza fisica con calci e pugni contro i due giovani.“Dopo 15 minuti di percosse e minacce, Stephano e Matteo sono stati costretti a raggiungere il pronto soccorso a piedi, poiché non erano disponibili ambulanze. Stephano, ferito e sanguinante, ha riportato un trauma cranico, il naso fratturato e il viso completamente, con unadi 25