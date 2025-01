Ilrestodelcarlino.it - Viabilità post alluvione, nuove delibere: come cambia nel Ravennate

Ravenna, 2 gennaio 2025 – Riguardano ladel territorioalcuneapprovate nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. In particolare i progetti esecutivi si riferiscono a lavori di demolizione e ricostruzione del ponte su via Corriera antica a Mandriole e al ripristino delle condizioni di diverse strade ammalorate dalle alluvioni. La Giunta ha inoltre deliberato gli interventi localizzati di consolidamento del ponte di via Cella sul fiume Ronco. Con finanziamenti del Pnrr, assegnati successivamente all’di maggio 2023, sarà realizzato un nuovo ponte, in sostituzione di quello attuale, sullo scolo Busona a Mandriole, in via Corriera antica, per un valore di poco meno di 350mila euro. Si tratterà di una struttura scatolare in cemento armato. Per un importo di oltre 667mila euro saranno realizzati, in zona San Pietro in Trento, interventi di ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso delle vie Garzanti, Fiora e in misto granulare stabilizzato delle vie Trentula (per la loro intera lunghezza) e Sale di Minarda (per un tratto di 750 metri).