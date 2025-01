Thesocialpost.it - Quali sono le nuove prestazioni mediche coperte dal Servizio sanitario nazionale

Il finire del 2024 ha portato una novità importante per il 2025: ci saranno infattidal SSN (). Grazie al Decreto Tariffe approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (dopo un decennio di discussioni) arrivano i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Vediamo le principali novità. Come riporta l’Ansa,state introdotte alcunediagnostiche e terapeutiche avanzate, prima sperimentali che ora posessere erogate in ambito ambulatoriale, come ad esempio alcune forme di radioterapia e terapie biologiche innovative.state inoltre modificate le tariffe per alcune procedure legate alla cataratta e altreoculistiche, per leè stata prevista un’integrazione tariffaria per coprire la valutazione anestesiologica.