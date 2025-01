Perde il controllo dell’auto e finisce per ribaltarsi | coinvolti madre e figlio ricoverato al Goretti L’eliambulanza ha portato la donna a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Dinamica dell’incidente ancora da chiarireUn incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi su strada Lunga, la via che collega il quartiere Q4 a via del Crocefisso, alla periferia di Latina. Una Jeep guidata da unadi 67 anni, che viaggiava in compagnia deldiciottenne, si è ribaltata fuori dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.L’intervento immediato dei soccorsiSul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, un’auto medica, un’ambulanza e un’eliambulanza. Laè stata trasportata in elicottero presso un ospedale di. Nonostante le dinamiche spettacolari del ribaltamento, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, e non risulta essere in pericolo di vita. Ildiciottenne, invece, è uscito quasi illeso dall’incidente.