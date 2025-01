Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: sfida da non sottovalutare in Francia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi alza la palla a due. Buona partita a tutti!19:58 Risuona l’inno dell’!19:55 Questi gli Starting five scelti dai due allenatori per l’avvio della: Lee, Maledon, Ajinca, Sako, Roberson (); Mannion, Bolmaro, Shields, Mirotic, Gillespie ()19:52 Ettore Messina dovrà fare a meno di Fabien Causeur, rimasto ai box per un lieve infortunio, al pari di Josh Nebo.19:49 Le due contendenti sono già sul parquet dell’Astroballe per le fasi di riscaldamento che precedono la palla a due tra circa dieci minuti.19:46 Anche l’è alla ricerca di un riscatto dopo aver subito una sonora sconfitta in Emilia contro la Virtus Bologna (83-69), con la compagine francese che si trova in quindicesima piazza con 8-10 di score.