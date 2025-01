Quotidiano.net - Le donne, per lavorare, costrette a diventare imprenditrici

Roma, 3 gennaio 2025 – Aumenta il numero dellein Italia. Nel 2023, leitaliane in possesso di partita IVA che lavorano come artigiane, commercianti, esercenti o libere professioniste ammontano a 1.610.000, a fronte di 1.433.100 presenti in Francia e 1.294.100 occupate come autonome in Germania. Mentre il tasso di occupazione femminile in Italia rimane il più basso d'Europa, il Belpaese presenta, in termini assoluti, il numero più elevato di lavoratrici indipendenti. Un vero e proprio record europeo che evidenzia ulteriormente la notevole propensione degli italiani, sia maschi che femmine, all'imprenditorialità. Il quadro di sintesi emerge da una ricerca condotta dall’Ufficio studi della CGIA. L'assoluto primato delleassume una rilevanza ancor più significativa se consideriamo che la popolazione femminile italiana in età lavorativa, compresa tra i 20 e i 64 anni, è costituita da 17.