Quotidiano.net - Il governo alza la voce: "Liberate subito Sala". I timori sulla sua salute

Leggi su Quotidiano.net

"Garanzie totali sulle condizioni di detenzione" e "liberazione immediata" della giornalista Cecilia. È quanto chiede l’Italia in una nota verbale ufficiale della Farnesina consegnata ieri aliraniano attraverso l’ambasciatrice Paola Amadei. Una richiesta a margine della quale la Farnesina fa trapelare la "preoccupazione" per le effettive condizioni di detenzione in isolamento della 29enne, riguardo cui non ci sono riscontri dopo la visita dell’ambasciatrice Amedei, per ottenere la quale era stata persino omessa la notizia dell’arresto. Dopo oltre dieci giorni di diplomatica consegna del riserbo, Romaquindi lasul caso della giornalista fermata il 19 dicembre scorso con l’accusa di aver "violato le leggi della Repubblica islamica". L’arresto di, effettuato alla vigilia della ripartenza dopo una settimana di soggiorno con regolare visto giornalistico, per detta degli stessi addetti al comparto sicurezza è la ritorsione per il precedente fermo, il 16 dicembre, del cittadino svizzero-iraniano Mohamed Abedini Najafabadi, effettuato dalle autorità italiane all’aeroporto di Malpensa su mandato Usa, accusato di terrorismo in quanto sospettato di fornire tecnologia all’Iran utilizzata per un attentato in Giordania dovo sono rimasti vittime dei soldati americani.