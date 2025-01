Ilfattoquotidiano.it - È morto Aldo Agroppi, l’ex calciatore e allenatore aveva 80 anni. Dalle 200 presenze nel Torino alla panchina nella Fiorentina

Era da giorni ricoverato in ospedale emattinata di giovedì è, ex, su tutti, deled exchecompiuto 80ad aprile. Intorno alle 11 la salma sarà portatasala del commiato della Pubblica assistenza di Piombino.Natocittadina costiera in provincia di Livorno, è proprio con la maglia della squadra locale che è cresciuto calcisticamente. Ma il fulcro di tutta la sua carriera è colorato di granata, grazie alle sue oltre 200con la maglia del, squadra con la quale ha esordito in Serie Astagione 1967-68. “La mia vita in maglia granata è stata meravigliosa e non ho rimpianti per non aver giocato in grandi club”, ha sempre dichiarato a chi gli chiedeva se avesse voluto fare l’ultimo grande salto tra le big.