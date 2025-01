Sport.quotidiano.net - Crisi Barcellona: dal caos finanziario al caso Dani Olmo

, 2 gennaio 2025 – La mossa balugrana da 120 milioni rischia di costare caro alla società di Laporta. Sì, quella manciata di posti ‘Vip’ allo stadio da vendere per i prossimi vent’anni agli sceicchi del Qatar pare proprio non andare giù alla Liga spagnola. Succede quindi che il, da decenni una delle protagoniste indiscusse del calcio europeo affronti uno dei momenti più difficili della propria storia. Ilè tornato di attualità nelle scorse ore, quando la Liga ha negato il tesseramento dei due acquisti della scorsa estatee Pau Victor, provenienti rispettivamente dal Lipsia e dal Girona, in quanto, a detta dell’ente presieduto da Javier Tebas, non sarebbero state fornite le necessarie garanzie di sostenibilità finanziaria. Questo perché I loro stipendi eccedono i limiti salariali fissati dalla Liga.