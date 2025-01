Ilrestodelcarlino.it - Concerti oggi e domani a Santa Sofia e Meldola

Val Bidente a tutto jazz.alle 21.15 al Teatro Mentore diconcerto del Solis String Quartet & Sarah Jane Morris in ‘All You Need Is Love’; iln quartetto di archi è formato da Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello, chitarra, arrangiamenti) sulle cui armonie spazia la voce di Sarah Jane Morris. Il filo conduttore saranno le canzoni dei Beatles (rivisitate).alle 21.15 al Teatro Dragoni disi esibiranno i Savana Funk: Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Yousef Ait Bouazza (batteria). Biglietti dai 18 ai 25 euro.