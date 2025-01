Autobrennero il bando è servito Previsti 92 miliardi di investimenti

Quotidiano.net - Autobrennero, il bando è servito. Previsti 9,2 miliardi di investimenti

Leggi su Quotidiano.net

Si sblocca nelle ultime ore del 2024 la partita per il rinnovo della concessione dell’Autostrada del Brennero. Nella serata di San Silvestro, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha pubblicato ilche avvia la gara europea per assegnare la nuova concessione cinquantennale dell’A22, arteria che collega l’Italia con Austria e Germania. Sul tavolo c’è già una proposta, presentata nei mesi scorsi dall’attuale concessionario – la società Autostrada del Brennero – che prevedeper 9,2, interamente autofinanziati, con l’obiettivo di trasformare l’infrastruttura nel primo “green corridor“ d’Europa. In qualità di proponente, Autostrada del Brennero manterrà il diritto di prelazione su eventuali controproposte. Glimirano non solo a garantire la manutenzione, il periodico risanamento e il complessivo ammodernamento dell’infrastruttura esistente, ma a trasformarla da analogica a digitale, a favorire la transizione ecologica e una mobilità intermodale.