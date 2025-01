Metropolitanmagazine.it - Arrestato l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha violato gli obblighi di sorveglianza

, exdie segretario nazionale del movimento ‘Indipendenza!’, nel tardo pomeriggio di ieri, 31 dicembre, è stato raggiunto dalla revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale die, per questo motivo, è stato portato nel carcere di Rebibbia. L’arresto arriva a seguito della revoca dell’affidamento ai servizi sociali, concessi dopo la condanna definitiva a 1 anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”., che stava scontando la pena alternativa lavorando presso il villaggio “So.Spe.-Solidarietà e Speranza” di suor Paola D’Auria, è stato accusato dai magistrati didi averle prescrizioni imposte. In particolare, si sarebbe sottratto al programma stabilito, giustificando la propria assenza con impegni che si sono successivamente rivelati falsi.