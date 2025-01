Amica.it - Allenare questa zona è fondamentale per: migliorare la silhouette, tonificare anche le braccia, raddrizzare le spalle e contrastare così i problemi di postura. Ecco come

Leggi su Amica.it

Guardati le, dicevano le nostre nonne, e mai significato simbolico fu più azzeccato. Delicatissime eppure spesso dimenticate, lenon vanno sottovalutate. Soprattutto quando si inizia a scoprirle, ce ne accorgiamo in primavera ma il lavoro è da fare ora, tutto l’anno. Per migliorarle si inizia a riequilibrarle con i mudra, e a tonificarle con l’allenamento, e non si finisce mai di levigarle e addolcirle con scrub e creme. Su di loro, a volte, si riversa tutto il peso del mondo. Poco importa quanto possano essere valorizzate da abiti e scollature, lesembrano non avere tregua. Una parte sensibilissima del corpo, ma spesso dimenticata e maltrattata, tanto dallo stress quanto da una cura poco attenta della pelle.