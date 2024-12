Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 08:45

DEL 31 DICEMBRE ORE 08.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI MANTIENE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA REGIONALESULLA A12-TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA NORD E PORTO CIVITAVECCHIA, IN DIREIZONE TARQUINIA, L’INCIDENTE NONA HA AVUTO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICOPER CHI SI METTE IN VIAGGIOPRUDENZA PER LA NEBBIA A BANCHIIN A1 SULLA DIRETTRICE SULLA-NAPOLI TRA VALMONTONE E FERENTINOINFINE, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I MEZZI INVERNALI DI ASTRAL SPA NEL VITERBESE, REATINO ANCHE NEL TERRITORIO DI LATINA E NEL FRUSINATE SULLE STRADE DI PROPRIA COMPETENZAGLI AGGIORNAMENTI SULLE ALTRE STRADE INTERESSATE DALLE OPERAZIONI INVERNALI, SUI NOSTRI SOCIALDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral