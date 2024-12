Laprimapagina.it - Tragedia familiare a Cagliari: Claudio Gulisano accusato dell’omicidio dei genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessì

Svolta nelle indagini sulla morte dei coniugi, 79 anni, e, 82 anni, trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli ail 5 dicembre scorso., uno dei loro figli, 44 anni, è stato fermato con l’accusa di duplice omicidio volontario ed è attualmente detenuto nel carcere di Uta.Laha sconvolto la comunità di, lasciando tutti sotto chocIl fermo diè avvenuto al termine di un interrogatorio durato oltre sei ore, durante il quale la pm Rossana Allieri ha ascoltato sia lui che il fratello maggiore, Davide, 46 anni, che non è indagato. Le dichiarazioni dinon hanno convinto la pm, portando all’adozione del provvedimento. Gli investigatori dell’Arma stanno lavorando al caso con grande intensità, ma non sono ancora stati divulgati gli elementi concreti che hanno portato al fermo.