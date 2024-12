Lettera43.it - Squid Game 2, versione porno condivisa su Instagram da una star della serie

Leggi su Lettera43.it

Come facilmente prevedibile, la seconda stagione divola in streaming. Il ritornodi Hwang Dong-hyuk, la più vista di sempre su Netflix, ha conquistato il mondo, prendendosi la vetta delle classifiche di decine di Paesi. Accanto al personaggio di Gi-hun, interpretato di nuovo da Lee Jung-jae, sono entrati in scena nuovi protagonisti, tra cui la transgender Hyun-hu, che invece ha il voltosudcoreana Park Sung-hoon. Quest’ultimo è però finito nel mirinocritica per aver condiviso, apparentemente per errore, un contenutografico su. L’attore ha postato in una story la copertina di Squirt, parodia hard realizzata in CinaNetflix, con tanto di immagini esplicite tra cui uno stupro simulato. «Contenuto ricevuto in chat e pubblicato per errore premendo il pulsante sbagliato», ha spiegato l’agenzia di Park BH Entertainment.