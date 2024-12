Thesocialpost.it - Mosca avanza, ora Kiev teme il crollo del Donbass. Attesa per “l’offensiva finale” dei russi

L’occupazione russa della periferia di Kurakhove è un segnale preoccupante per le forze ucraine, che temono un possibilesul fronte del. Dopo mesi di combattimenti, la bandiera russa sventola su un palazzo nella zona, mentre le truppe ucraine si sono ritirate dai quartieri centrali della città, lasciando pochi nuclei di guastatori per difendere la zona. Questopotrebbe aprire la strada a un’offensiva su larga scala russa dal Donetsk a Zaporizhzhia e persino a Kherson.La crisi difensiva ucraina: scarsità di truppe e pericoli di sfondamentoLe difese ucraine sono in grave difficoltà. La carenza di fanteria è drammatica, con il rapporto di forze spesso pari a uno contro dieci contro i. I reparti ucraini, pur retrocedendo in modo ordinato, non riescono a resistere a lungo: il terreno pianeggiante e privo di punti di difesa rende difficile fermare l’ta.