Lettera43.it - Il Tar del Lazio ha annullato la sospensione del decreto tariffe

Il Tar delha revocato ladeldel ministero della Salute, che regola i rimborsi per visite specialistiche ambulatoriali e protesi. La, decisa lunedì su richiesta di centinaia di strutture sanitarie e laboratori privati accreditati che giudicavano i rimborsi insufficienti, aveva generato incertezza nel sistema sanitario italiano. L’impossibilità di stabilire le cifre per i rimborsi rischiava infatti di paralizzare le prenotazioni e l’erogazione dei servizi. Paradossalmente, le stesse strutture che avevano chiesto lo stop delhanno sollecitato oggi un passo indietro per evitare il blocco delle attività. Il Tar ha quindi revocato laed esaminerà la questione nella prossima seduta plenaria, fissata per il 28 gennaio, per valutare nel merito la validità del