Lanazione.it - Contrade divise sul nuovo logo. Ecco chi è favorevole e chi no

Leggi su Lanazione.it

Sei presidenti favorevoli in modo convinto. Due tra ile l’indifferente. Altri due contrari. C’era da aspettarselo: l’annuncio della nuova presidente del Carnevale Franca Dini di voler modificare già dal 2025 la dicitura della manifestazione – da "pietrasantino" a "di Pietrasanta" – ha diviso le. Il motivo alla base della decisione della Dini è rendere giustizia all’importanza e alla storia della città, tanto da aver definito "denigratoria" l’attuale dicitura. "Di per sé – dice il presidente dell’Africa-Macelli Alessandro Mancini – non è sbagliato: è un modo per rendere più ’grande’ la manifestazione". D’accordo anche Alessandro Silicani (Pontestrada): "Dà un’impronta più specifica al posto in cui si svolge il Carnevale". Sì anche per Fabio Bardini (Antichi Feudi): "È un parola che racchiude l’appartenenza alla città e al territorio, anche perché viene fatto in città.