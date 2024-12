Donnapop.it - C’eravamo tanto amati e… odiati! Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ottenuto il divorzio dopo 8 anni di guerra

La storia d’amore tra, una delle coppie più celebri e ammirate di Hollywood, ha avuto un epilogo che si è trasformato in una delle separazioni più lunghe e travagliate della storia del cinema.più di diecidi relazione, i due si sono separati nel 2016, dando inizio a una lunga battaglia legale che ha coinvolto non solo la divisione dei beni, ma anche la custodia dei loro sei figli.Nonostante i numerosi tentativi di ricomporre la loro vita insieme, la coppia ha finalmente raggiunto un accordo di, mettendo fine a unalegale che ha tenuto banco per oltre otto. Le ultime notizie confermano che,di lotte in tribunale, la situazione si è finalmente conclusa, anche se non senza polemiche e dettagli controversi., dal grande amore alla: riassunto storiaLa relazione traè stata una delle più chiacchierate e ammirate nel mondo dello spettacolo.