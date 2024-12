Ilfattoquotidiano.it - Caso Cecilia Sala, Teheran: “Domiciliari per l’iraniano arrestato a Milano, non evaderà”. L’ipotesi di scambio diretto o triangolare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La decisione dei giudici suiper Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano detenuto nel carcere di Opera per il quale gli Usa chiedono l’estradizione, è il nuovo delicato passaggio nella vicenda diplomatica che incrocia il destino della giornalista, arrestata alo scorso diciannove dicembre con accuse non chiare. Cosa che corroborache il suo fermo sia una risposta all’arresto avvenuto pochi giorni prima, con l’obiettivo di arrivare a uno ““. Non è unse il viceministro degli esteri iraniano, a colloquio con l’ambasciatrice italiana a, ha menzionato ildell’ingegnere esperto di droni.Il difensore di Abedini ha presentato lunedì la richiesta per l’affievolimento della misura nei confronti del suo assistito e la Corte d’Appello diha quarantotto ore di tempo per fissare un’udienza e discutere l’istanza.