Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: Nico Paz resta il sogno, Pellegrini l’alternativa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Paz è un giocatore da big e la partita di ieri contro il Lecce lo ha dimostrato, nonostante, o forse per merito di, un rigore sbagliato. Il classe 2004 argentino è stato infatti l’assoluto protagonista dell’importantissima vittoria del suo Como nello scontro diretto con i salentini, fra giocate di qualità e forza, un penalty calciato addosso a Falcone e un gol cercato con insistenza e trovato ad inizio ripresa che ha fatto risaltare ancor di più la grandissima personalità dell’ex talentino del Real Madrid. È per questo motivo che è il suo il nome più caldo deldell’, con Marotta che studia tutti i possibili scenari per riuscire a strapparlo ai lariani se non a gennaio, almeno ad agosto.Il presidente nerazzurro sa, però, che tantissime grandi della Serie A e non solo saranno disposte a tutto pur di far proprio il giovane trequartista e studia quindi delle possibili alternative di rilievo.