Training Grants competenze 4 0 | voucher per 25mila euro alle Pmi

Leggi su Ildenaro.it

È aperto il bando per idel progetto Ingenious, per sostenere le Pmi a migliorare le lorodigitali, la transizione verde, la preparazione alla resilienza e la riqualificazione e l’aggiornamento della manodopera. La scadenza per partecipare è fissata al 14 febbraio 2025.Il budget totale deiè di 25.000. I candidati possono presentare domanda per un solo corso di formazione (del valore di 250), tenendo presente che il finanziamento massimo totale sarà di 60.000per PMI, compreso tutto il sostegno finanziario a terzi (Innovation Grant e Internationalisation Grant) nell’ambito del progetto Ingenious.Itopics riguarderanno: Concept creation & development; market development & Business strategy; internationalisation.I richiedenti devono essere Pmi e avere sede in uno dei Paesi ammissibili, vale a dire: i) Stati membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) e l’Ucraina ii) Paesi del SEE e Paesi associati alla parte Cosme del Programma per il mercato unico o Paesi che sono in fase di negoziazione per un accordo di associazione e in cui l’accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione.