Ilrestodelcarlino.it - Tragedia nel carcere di Piacenza: muore detenuto di 27 anni. Il Garante: “Una crisi in Emilia Romagna”

, 30 dicembre 2024 – Continua l’anno record delle morti in: “undi origine tunisina di 27di età è deceduto questa mattina” nel penitenziario di. A darne notizia è stato ilregionale dei detenuti Roberto Cavalieri. “L'uomo – spiega – collocato nella sezione di isolamento, era stato trasferito ada Ferrara per provvedimento disciplinare. All’inizio della sua presenza agli è stato attribuito un rischio suicidario medio, successivamente tolto”. “Inc'è unadel sistema penitenziario – continua Cavalieri – basta pensare che nel 2024 ci sono stati 5 suicidi e ogni giorno registriamo almeno un caso di autolesionismo, ovvero comportamenti che quando non mettono a rischio la vita mettono a rischio la salute dei detenuti”.