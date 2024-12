Cultweb.it - Perché ci baciamo sotto il vischio? Vi spieghiamo il rito portafortuna delle feste

Baciarsiilè una tradizione natalizia che affonda le sue radici in credenze e usanze antiche. Questo piccolo arbusto parassita, che cresce sui rami degli alberi, è stato considerato sacro da molte culture nel corso dei secoli, tanto da essere associato alla fertilità, alla guarigione e all’amore. Dal mistero dei Druidi celtici alle storie mitologiche nordiche, ilsi è trasformato in un simbolo romantico e festivo che ha attraversato i millenni.Le sue origini risalgono all’antica Grecia, dove ilveniva celebrato durante i riti di Saturnalia e nei matrimoni per la sua connessione con la fertilità. Anche i Romani ne apprezzavano il significato simbolico: lo usavano per decorare templi e case in segno di pace e riconciliazione. Durante le guerre, era consuetudine che i nemici si incontrasseroilper mettere fine alle ostilità, rafforzando così il legame tra la pianta e il concetto di armonia.