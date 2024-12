361magazine.com - Oslo, parla Martina Voce dopo l’aggressione dell’ex

Leggi su 361magazine.com

La ragazza è fuori pericoloHa vissuto momenti tragici, studentessa di, vittima di una aggressione da parte del suo ex fidanzato che ha tentato di ucciderla.La ragazza, che si è salvata grazie all’intervento di un un amico, ora non è più in pericolo di vita. Il padre, Carlo Vice ha detto: «Ci è venuta lei incontro in ospedale, accompagnata dalle infermiere. I sanitari sono colpiti dalla sua capacità di recupero, e sono fiduciosi anche per la mobilità del volto».vive da due anni aed è stata colpita da oltre dieci coltellate dall’ex. La giovane studentessa ha raccontato qualcosa sul.L’ex fidanzato, informatico norvegese, nella giornata del 20 dicembre si è recato davanti al negozio dove la ex lavora come store manager. I due si erano lasciati da diversi mesi, ma lui non aveva accettato la rottura.